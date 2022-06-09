Китайские процессоры выйдут на уровень

Китайский производитель процессоров Loongson изложил амбициозный план по достижению уровня производительности AMD Zen 3 с помощью своих чипов следующего поколения. В прошлом году Loongson представила линейку своих четырехъядерных процессоров 3A5000, в которых используется китайская 64-битная микроархитектура GS464V с поддержкой двухканальной памяти DDR4-3200, основным модулем шифрования и двумя 256-битными векторными блоками на ядро. Новый процессор Loongson Technology также работает с четырьмя SMP-контроллерами HyperTransport 3.0, которые позволяют нескольким 3A5000 работать одновременно внутри одной системы.

Совсем недавно компания анонсировала свои новые процессоры 3C5000, которые имеют до 16 ядер, которые также используют запатентованную архитектуру набора инструкций LoonArch. Loongson также планирует сделать шаг вперед и выпустить 32-ядерный вариант, основанный на той же архитектуре, что и 3D5000, и он будет включать два кристалла 3C5000 в одном корпусе. По сути, решение с несколькими чипсетами. Но во время презентации Loongson также сообщил, что они планируют выпустить свои чипы серии 6000 следующего поколения, которые будут предлагать совершенно новую микроархитектуру и предлагать производительность наравне с процессорами AMD Zen 3. Это довольно смелое заявление, но для этого нам нужно посмотреть, где сейчас находится компания. С точки зрения производительности, Loongson 3A5000 очень конкурентоспособен в одноядерных рабочих нагрузках по сравнению с рядом чипов ARM (7 нм) и даже с Intel Core i7-10700.