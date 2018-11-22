Китайский стартап разработал твердотельные аккумуляторы

Твердотельные батареи потенциально могут решить все наши проблемы с быстрой зарядкой, долговечностью и выносливостью. Но мы все еще далеки от готового потребительского продукта. Или мы так думаем? Китайский стартап, возможно, нашел способ массового производства твердотельных аккумуляторов. Фирма называется Qing Tao Energy Development Co и она уже развернула производственную линию в Восточном Китае, способную производить 100 МВт в год.

Заглядывая в будущее, компания планирует увеличить производство до 700 МВтч к 2020 году. Плотность энергии на одном блоке составляет 400 Втч/кг, что более чем на 30% больше по сравнению с литиево-ионными батареями последнего поколения мощностью около 250-300 Втч /кг. Таким образом, в ближайшие годы может начаться переход на новые аккумуляторы, которые будут лишены риска самовозгорания.