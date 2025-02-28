Кофемашина Xiaomi Mijia S1 появилась в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу кофемашину Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine S1, которая может похвастаться компактным корпусом с размерами 332:90:212 мм. Новинка также характеризуется нагревательным элементом мощностью 1250 Вт, нагревающим воду за 25 секунд, водяным насосом с давлением в 20 бар, датчиком контроля температуры воды, предустановленным объемом порции 40 мл и 110 мл, возможностью индивидуальной настройки объема, функцией памяти выбранного объема напитка и магнитным держателем для хранения 20 капсул кофе. Цена кофемашины составляет 65 долларов, но первые покупатели смогут приобрести её за 55 долларов.