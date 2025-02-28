Кофемашина Xiaomi Mijia S1 появилась в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу кофемашину Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine S1, которая может похвастаться компактным корпусом с размерами 332:90:212 мм. Новинка также характеризуется нагревательным элементом мощностью 1250 Вт, нагревающим воду за 25 секунд, водяным насосом с давлением в 20 бар, датчиком контроля температуры воды, предустановленным объемом порции 40 мл и 110 мл, возможностью индивидуальной настройки объема, функцией памяти выбранного объема напитка и магнитным держателем для хранения 20 капсул кофе. Цена кофемашины составляет 65 долларов, но первые покупатели смогут приобрести её за 55 долларов.

Кофемашина Xiaomi Mijia S1 появилась в продаже…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу кофемашину Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine S1, которая …
Представлен бесшумный холодильник Xiaomi MiJia Refrigerator …
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок холодильник с невероятно длинным названием MiJia Refrigerato…
Умный холодильник с большим сенсорным экраном. Обзор Hisense RQ760N4IF1Умный холодильник с большим сенсорным экраном. Обзор Hisense RQ760N4IF1
Вместительный морозильный ларь. Обзор HYUNDAI CH45011Вместительный морозильный ларь. Обзор HYUNDAI CH45011
Миксеры с двумя насадками и регулируемой скоростью. Обзор миксеров Topdevice HM1, HM2 и HM3Миксеры с двумя насадками и регулируемой скоростью. Обзор миксеров Topdevice HM1, HM2 и HM3
Секрет завтрака для хорошего начала дня. Обзор чайника Topdevice EK3 и тостера Topdevice ET1Секрет завтрака для хорошего начала дня. Обзор чайника Topdevice EK3 и тостера Topdevice ET1
Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor