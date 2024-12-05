Кольцо Oura теперь может определять диагнозы

Во время пика пандемии коронавируса многие производители носимых устройств пытались адаптировать свои технологии для выявления ранних признаков заболевания. И лишь пять лет спустя компания Oura официально представила функцию Symptom Radar, которая может сигнализировать о вероятности возникновения респираторных заболеваний. Система Symptom Radar анализирует физиологические данные — частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, вариабельность сердечного ритма, температурные изменения и частоту дыхания человека, чтобы затем выявить значительные отклонения от базовых долгосрочных показателей. Если утром после синхронизации данных приложение обнаруживает незначительные или серьёзные признаки изменений, связанных с респираторными симптомами, оно предложит включить режим Rest Mode и уделить больше времени отдыху.

Или даже сходить к врачу. При этом представитель компании отметил, что точность функции пока не идеальна — возможны ложные срабатывания и пропуски симптомов. Конкретных данных о точности компания не представила, но, вероятно, полагаться только на носимую электронику вроде колец или часов всё же не стоит. С другой стороны, функция Symptom Radar может не только предупреждать о болезнях, но и помогать пользователям понимать, какие факторы способствуют более быстрому выздоровлению. Это открывает перспективы для дальнейшего развития функции, если она всё же будет работать должным образом. Революция в медицине?