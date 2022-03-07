Коллекция игр для Steam Deck выросла до 1000 наименований

В то время как многие все еще ждут свою консоль Steam Deck, Valve и партнеры усердно работают над тем, чтобы библиотека игр Steam Deck, поддерживаемых Steam, продолжала расти. Фактически, только на прошлой неделе компания объявила, что теперь на их портативном игровом устройстве можно играть более 1000 игр, и с каждым днем ​​​​добавляется все больше.

В коротком сообщении в блоге Valve объявила, что в настоящее время существует более 1000 игр, которые либо проверены, либо в них можно играть на Steam Deck. Слово проверено, по сути, означает, что все в рабочем состоянии, и игра работает полностью со всеми элементами пользовательского интерфейса, соответствующими правильной схеме управления. С другой стороны, играбельность может означать несколько разных вещей, хотя эта игра может воспроизводиться в Steam Deck, за исключением некоторых проблем, таких как необходимость дополнительного ввода или отображение неправильных значков ввода. Чтобы лучше донести это до геймеров, Valve начала внедрять новый инструмент совместимости, который позволяет разработчикам напрямую обращаться к своему сообществу по поводу совместимости Steam Deck, как показано на изображении ниже.

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