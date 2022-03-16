Команда Apple Car распущена

Команда сотрудников Apple, работающих над самым первым электромобилем компании, была временно распущена, но должна быть реорганизована в течение следующих шести месяцев, чтобы достичь целей массового производства к 2025 году.

Сообщается, что планы компании по выпуску электромобилей столкнулись с многочисленными неудачами уже с момента ее появления в 2014 году. Совсем недавно, в ноябре 2021 года, Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple ускоряет работу над своим электромобилем, стремясь создать его с полными возможностями автономного вождения. Он также сказал, что Apple нацелена на запуск в 2025 году, но он может быть отложен из-за проблем с разработкой. По слухам Foxconn и Luxshare являются главными кандидатами на производство Apple Car. Эти две фирмы являются двумя ключевыми производителями продуктов Apple и уже вышли на рынок электромобилей, он стремятся к тому, когда Apple завершит стадию разработки, у них будут сильные производственные мощности.
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