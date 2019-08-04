Комбайн с автопилотом и его функции

По заверению представителей агрохолдинга «Русарго» и разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотников Cognitive Technologies, комплекс способен успешно справляться с управлением сельхозтехникой на вспаханной или невспаханной земле, а также ориентироваться на скошенных и не скошенных полях, различая машины, дороги, деревья, людей и животных.Система «Агродроид» универсальная, и ее можно устанавливать на тракторы, комбайны и технику, разработанную для химической обработки полей. Ещё одной особенностью комплекса стала возможность переноса системы вместе с компьютером, без необходимости приобретения новой копии.Разработка представлена несколькими ключевыми элементами: системой управления «Агродроид», видеокамерой, дисплеем и кабелями коммутации. Во время уборки в кабине комбайна может присутствовать оператор, аппаратура же возьмёт управление спецтехникой на себя, что позволит человеку сконцентрироваться на уборке урожая.