Компактная цифровая фотокамера Nikon Coolpix W150 с защитой от воды

Nikon выпустила компактную цифровую фотокамеру Nikon Coolpix W150.

Nikon Coolpix W150 рекламируется как удобный и подходящий как для взрослых, так и для детей. Камера оснащена функциями настройки фотографий, которые позволяют редактировать изображения с «универсальными» сюжетными режимами и фильтрами. Nikon Coolpix W150 оснащен 13,2-мегапиксельным сенсором и способен записывать видео с разрешением Full HD и стереозвуком. По словам компании, каждый момент будет запечатлен камерой с впечатляющим качеством фотографий и видео в любом месте. Кроме того, камера также оснащена 3-кратным оптическим увеличением, 6-кратным динамическим точным увеличением и автофокусировкой для поиска цели во время движения. Помимо этого, Nikon Coolpix W150 обладает возможностями съемки под водой, такими как подводное кадрирование, которое позволяет автоматически обнаруживать лица под водой и снимать фотографии.