Компактная камера Canon EOS R50 оценена в $680

Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью EOS R50, которая оценена в 680 долларов. Новинка характеризуется 24,2-Мп сенсором формата APS-C, возможностью записывать видео в 4K при 30 к/с или 1080p при 120 к/с, производительным процессором DIGIC X, поддержкой автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с распознаванием объектов на основе ИИ и чувствительностью до -4 EV, записью 10-битного видео HDR PQ, серийной съемкой до 15 к/с с электронным затвором, 2,36-Мп OLED-видоискателем, 2,95-дюймовым откидным сенсорным экраном с разрешением 1,62 Мп, батареей LP-E17, размерами 116,3:85,5:68,8 мм и массой 328 граммов.