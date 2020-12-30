Компактная камера Leica CL2 будет стоить 2700 евро

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о втором поколении камеры Leica CL, которая получит байонет L-mount (Leica, Sigma, Panasonic). Аппарату прочат BSI APS-C сенсор разрешением 26 Мп, произведенный компанией Sony, OLED-дисплей разрешением 3,6 млн точек, матричный стабилизатор, защиту от пыли, влаги и низкой температуры, переработанный корпус, который будет серьезно отличаться от предшественника, контроллер-джойстик и ориентировочную цену в 2700 евро или около 244 тысяч рублей по актуальному курсу. Презентация камеры состоится ориентировочно в апреле следующего года. Напомним, что недавно Leica выпустила ориентированную на съемку видео полнокадровую камеру Leica SL2-S с абсолютно новой 24-Мп КМОП-матрицей с обратной засветкой.

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