Компактная камера Sony A5 унаследует характеристики A7III

В сети появилась новая порция подробностей о полнокадровой беззеркальной камере Sony A5, выход которой ожидается в ближайшие недели. Утверждается, что устройство получит характеристики модели Sony A7III и компактный корпус кропнутой камеры A6600. Также в сети появился неподтвержденный рендер, на котором корпус Sony A5 сравнивается с Sony A7III.

Предыдущие слухи прочили камере 24-Мп сенсор, матричную IBIS-стабилизацию, функцию записи видео в 4К при 24к/с или 30к/с с глубиной цвета в 8-bit, наклонный дисплей, компактный корпус, как в серии А5ххх-6ххх, зарядку от USB, поддержку Bluetooth и Wi-Fi, один слот для карт памяти, ёмкую батарею NP-FZ100, отсутствие встроенного электронного видоискателя и ориентировочный ценник в 1400 долларов.