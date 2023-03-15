Компактная камера Sony ZV-E1 получит автофокус с ИИ

В сети появились подробности о компактной полнокадровой беззеркальной камере Sony ZV-E1, официальный релиз которой ожидается 29 марта. Утверждается, что перед нами гибрид кинокамеры Sony FX3 и фотокамеры Sony A7C. Устройство получит систему автофокусировки с искусственным интеллектом, как в Sony A7RV, 12.1 Мп датчик Sony A7SIII, чип Bionz XR, слот для карт-памяти CFexpress Type A/SD UHS-II, светочувствительность в диапазоне ISO от 80 до 102400, 3-х дюймовый экран с разрешением 1.44 Мп, функцию записи видео в 4K 120p 4:2:2 10bit 600Mbps со всего сенсора, аккумулятор NP-FZ100 и 0,64-дюймовый электронный видоискатель с разрешением 9,44 Мп. При этом, Sony ZV-E1 окажется дешевле, чем Sony A7SIII.

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