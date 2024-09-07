Компактный дрон DJI Neo обойдется в 200 евро

Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью Neo, которая может похвастаться массой всего в 135 граммов. Основное предназначение дрона – это съемка своего владельца. Пользователь может выбрать сценарий: следование за пользователем, зависание на месте или кружение над головой. Здесь также имеется передатчик и два приёмника, чтобы управлять дроном через контроллер с дальностью передачи видео на дистанции до 10 км.

Новинка характеризуется записью видео в разрешении 4K при 30 к/с и Full HD 1080p при 60 к/с, созданием фото на 12 Мп в форматах 4:3 или 16:9, механической одноосевой стабилизацией, программной стабилизацией, 20 ГБ встроенной памяти (слота для карты памяти нет), автономностью до 18 минут, сопротивлением порывам ветра до 4-й степени, поддержкой голосовых команд, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Базовая комплектация оценена в 200 евро, а комплект Neo Fly More Combo с контроллером DJI RC-N3, тремя батареями, зарядным концентратором и запчастями обойдется в 350 евро.
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