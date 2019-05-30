Компактный электромобиль Honda получит камеры вместо боковых зеркал

Honda видит лучшее решение в виде камер вместо боковых зеркал, и уже начала реализовывать это со своими компактными электромобилями Honda E.

Компания указывает на ряд преимуществ, включая эстетику, безопасность и аэродинамику. Производитель подтвердил, что это станет стандартом, когда в производство будет запущен полностью электрический городской автомобиль в ближайшие месяцы.

В отличие от обычных боковых зеркал, камеры находятся в пределах ширины автомобиля и не выходят за пределы колесных арок. Они покрыты водоотталкивающим материалом, чтобы обеспечить четкость изображения и показывать прямую трансляцию движения на небольшие дисплеи, установленные на приборной панели. Яркость дисплеев автоматически подстраиваются под окружающую среду.

Водители могут регулировать угол наклона, чтобы обеспечить нормальный обзор, который, уменьшает слепые зоны на 10 % по сравнению с обычными зеркалами, и более широкий обзор, который, уменьшает слепые зоны примерно на 50 %. При движении задним ходом на боковых экранах появятся указания. Боковые камеры в настоящее время являются эксклюзивными только для Европы из-за законов в других частях мира, где боковые камеры еще не разрешены.

Что касается официальных технических данных Honda e, то единственная представленная информация заключается в том, что дальность будет более 200 километров в соответствии со стандартом WLTP, и что модель имеет функцию быстрой зарядки, с помощью которой можно заряжать аккумулятор до 80 % в течение 30 минут.