Компактный измельчитель бумаги Aperture

Измельчайте ненужные документы с помощью миниатюрного измельчителя бумаги Aperture.

Разработанное компанией Blond Design Studio, это простое, но функциональное устройство измельчает бумагу без излишеств и ненужных надстроек. Обладая минимальным дизайном, Aperture поставляется с двумя кнопками для удобного управления. Кнопки включают в себя автоматический и задний ход, что делает машину невероятно простой в использовании. В отличие от стандартных измельчителей, Aperture обеспечивает небольшое смотровое отверстие сверху. Точно так же это отверстие позволяет вам проверять содержимое бумаги, не наклоняясь. Благодаря своему чистому и современному внешнему виду концептуальный измельчитель идеально сочетается с любым домашним или офисным декором. Благодаря компактным размерам Aperture является идеальным дополнением к любому рабочему пространству, где необходимо регулярно измельчать документы.