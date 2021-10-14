Компактный настольный очиститель воздуха OLOR COCO

Инженеры из компании OLOR Coco из Ванкувера, создали компактный настольный очиститель воздуха, предлагающий легкую портативную систему очистки воздуха, которая также может уничтожать вирусы и микробы из воздуха в вашем доме.

Эфирное масло OLOR COCO - первое в мире эфирное масло, разработанное с использованием полностью естественного процесса экстракции, а в данном продукте используется диффузионная технология холодного испарения для предотвращения передачи аэрозолей и заражения вирусами и микробами. В такие времена OLOR COCO может обеспечить вам необходимую защиту. Настольный очиститель воздуха OLOR COCO снимает любые симптомы респираторных заболеваний. Если вы страдаете астмой, ринитом, аллергией или просто заложенным носом, целебные свойства эфирного масла помогают облегчить ваш дискомфорт. Объединив эфирные масла, извлеченные из листьев кедра, герани, нероли, розмарина и шалфея, компания создала аромат, который перенесет вас в самое сердце леса.