Компактную камеру Leica D-Lux 8 оценили в 1590 евро

Компания Leica пополнила ассортимент компактных камер моделью Leica D-Lux 8, которая основана на 21-Мп матрице формата M4/3. Новинка также характеризуется несменным объективом Leica DC Vario-Summilux 10.9–34 F/1.7–2.8 ASPH (24-75 мм в полнокадровом эквиваленте), видоискателем, фиксированным экраном, небольшим количеством кнопок, дизайном в стиле серии Leica Q, комплектной вспышкой, поддержкой формата DNG, поддержкой быстрой синхронизации с фирменным приложением Leica FOTOS, а также линейкой фирменных аксессуаров (например, ручка, ремешки на запястья и кожаные чехлы). Камера станет доступна для покупки 2 июля по цене в 1590 евро или 1595 долларов.