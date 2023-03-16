Компактную камеру Nikon Z90 представят летом 2023 года

В сети появились подробности о беззеркальной камере Nikon Z90, которая еще не была представлена официально. Утверждается, что презентация устройства состоится в августе 2023 года. По данным источника, камера получит новый сенсор формата DX (APS-C) с высоким разрешением. Nikon Z90 должна стать топовой камерой японского производителя в линейке DX. По традиции Nikon тестирует несколько вариантов грядущей новинки, и один из них имеет легкий корпус в стиле Nikon Z8. Также он оснащается 33-Мп датчиком формата APS-C (DX). Камера поддерживает серийную съемку до 15 кадров в секунду и запись видео в разрешении 4K. Также Nikon Z90 приписывают наличие двух слотов для карт-памяти (один для карт CFexpress/XQD).