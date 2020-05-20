Компактную камеру Sony ZV-1 представят ​​26 мая

Ожидается, что Sony ZV1 будет выглядеть как RX100, но получит подвижный экран, который открывается вбок, как у камеры Canon EOS-RP. Согласно слухам, у ZV-1 есть 20,1 МП матрица CMOS с 1-дюймовым стеком и встроенный зум-объектив 24-70 мм со стабилизацией изображения. Устройство получило массивную кнопку записи видео, функцию BOKE одним касанием и функцию «автоматического обнаружения объекта».
ZV-1 должен поставляется с ветровым экраном и направленным микрофоном с 3 капсулами. Дополнительные входы также могут быть выполнены с помощью 3,5 мм разъема на корпусе.