Компактную камеру Sony ZV-1 представят ​​26 мая

Компания Sony готовится представить свою новую «захватывающую» компактную камеру через 26 мая. Скорее всего новинка будет называться Sony ZV1.

Ожидается, что Sony ZV1 будет выглядеть как RX100, но получит подвижный экран, который открывается вбок, как у камеры Canon EOS-RP. Согласно слухам, у ZV-1 есть 20,1 МП матрица CMOS с 1-дюймовым стеком и встроенный зум-объектив 24-70 мм со стабилизацией изображения. Устройство получило массивную кнопку записи видео, функцию BOKE одним касанием и функцию «автоматического обнаружения объекта».

ZV-1 должен поставляется с ветровым экраном и направленным микрофоном с 3 капсулами. Дополнительные входы также могут быть выполнены с помощью 3,5 мм разъема на корпусе.