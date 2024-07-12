Компактную камеру Sony ZV-E10 II оценили в $1000

Компания Sony пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью ZV-E10 II, которая пришла на смену очень популярной в ZV-E10. Новинка характеризуется 26-Мп матрицей APS-C с обратной засветкой, корпусом с габаритами 21:68:54 мм и массой 377 граммов, аккумулятором NP-FZ100, как в полнокадровых камерах Sony, возможностью записи видео в 4K при 60 к/с в 4:2:0 и 10 бит, отсутствием механического затвора, оптической стабилизации и видоискателя, автофокусировкой с распознаванием людей и животных, а также поддержкой режима Cinematic Vlog. Цена камеры составляет 1000 долларов или 1100 долларов в комплекте с объективом Sony PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II.