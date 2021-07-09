Компактную камеру Sony ZV-E10 показали на фото

Сетевые инсайдеры поделились качественными фотографиями компактной беззеркалки Sony ZV-E10, официальный релиз которой был перенесен с 7 июля на неопределенную дату. Впрочем, характеристики этой камеры для видеоблогеров уже известны. Аппарат получит байонет Sony E, 24-Мп матрицу формата APS-C, комплектный объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6, возможность записывать видео в XAVC-S 4К 25к/с 100 Мбит/с и 1080P 100к/с, автоэкспозицию с приоритетом лица, кнопку для режима боке, возможность потоковой передачи посредством разъема USB, улучшенный микрофон на верхней панели, шарнирный дисплей и корпус в духе Sony A5xxx без электронного видоискателя.