Компактная камера Zeiss ZX1 исчезла из магазинов

Сетевые источники сообщают, что фотокамера Zeiss ZX1 больше недоступна для покупки в зарубежных интернет-магазинах. Предполагается, что камеру сняли с производства, а складские запасы закончились. Сама Zeiss о прекращении производства не объявляла, но очень слабые продажи вполне могли вынудить компанию принять такое решение.

Напомним, что выпущенная больше двух лет назад Zeiss ZX1 характеризуется полнокадровым 37,4 Мп датчиком CMOS, встроенным объективом Zeiss Distagon T 35mm F/2, встроенной поддержкой Adobe Photoshop Lightroom CC, SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ, конструкцией лепесткового центрального затвора для синхронизации вспышки при всех выдержках, системой автоматической фокусировки с 255-точками, возможностью записи видео в разрешении UHD 4K при 30 кадрах в секунду, встроенным стереомикрофоном, электронным видоискатель, покрывающим 100% кадра, 4,34-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, диапазоном чувствительности ISO 80-51200, серийно съемкой со скоростью 3 кадра в секунду, разъемом USB Type-C и аккумулятором на 3190 мАч. Её цена составляла 6000 долларов.