Компактная камера Zeiss ZX1 исчезла из магазинов

Сетевые источники сообщают, что фотокамера Zeiss ZX1 больше недоступна для покупки в зарубежных интернет-магазинах. Предполагается, что камеру сняли с производства, а складские запасы закончились. Сама Zeiss о прекращении производства не объявляла, но очень слабые продажи вполне могли вынудить компанию принять такое решение.

Напомним, что выпущенная больше двух лет назад Zeiss ZX1 характеризуется полнокадровым 37,4 Мп датчиком CMOS, встроенным объективом Zeiss Distagon T 35mm F/2, встроенной поддержкой Adobe Photoshop Lightroom CC, SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ, конструкцией лепесткового центрального затвора для синхронизации вспышки при всех выдержках, системой автоматической фокусировки с 255-точками, возможностью записи видео в разрешении UHD 4K при 30 кадрах в секунду, встроенным стереомикрофоном, электронным видоискатель, покрывающим 100% кадра, 4,34-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, диапазоном чувствительности ISO 80-51200, серийно съемкой со скоростью 3 кадра в секунду, разъемом USB Type-C и аккумулятором на 3190 мАч. Её цена составляла 6000 долларов.

Камера Leica Q2 Ghost оценена в $5795…
Компания Leica выпустила новую версию полнокадровой камеры Leica Q2, которая получила название «Ghost». Н…
Опубликованы примеры фото с объектива Sigma 60-600mm F/4.5-6…
В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный недавно суперзум-объектив Sigma 60-600mm…
Представлен объектив Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS …
Компания Sigma пополнила ассортимент суперзум-объективов моделью Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS, котор…
Представлен объектив Canon RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM…
Компания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью Canon RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM, которая п…
Sony A9 III и Sony A7C II представят в 2023 году…
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровых беззеркальных камерах Sony Sony A9 III и Sony …
Опубликованы примеры фото на объектив Sony FE 20-70mm F/4 G…
Авторитетное издание DPreview поделилось примерами снимков, сделанных на представленный недавно объектив …
Представлен компактный анаморфотный объектив Sirui Saturn 35…
Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon F…
Объектив 7Artisans 35mm F/2 Mark II для Leica M оценен в $30…
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 35mm F/2 Mark II, кот…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor