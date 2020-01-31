Компании: Apple, Google, Samsung иTesla останавливают работу из-за коронавируса в Китае

Из-за коронавируса Xiaomi решила закрыть свои магазины в Китае. Теперь же к ней присоединились многие крупные производители.

Китай изолировало несколько крупных городов, после чего решило закрыть заводы и предприятии: Samsung, а также Foxconn и Pegatron, где производится сборка устройств Apple. Предварительно, производство остановлено до 9 февраля. Apple также закрыла все свои магазины в Китае. Amazon и Microsoft ограничили деловые поездки своих сотрудников в Китай. Число летальных исходов из-за коронавируса достигло 171 человек и заражены более 12 тысяч человек.