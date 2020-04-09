Компания Apple купила провайдера NextVR

Компания Apple объявила о приобретении еще одной компании. В цели компании попал провайдер, который занимается виртуальной реальности в области спортивных мероприятий: НФЛ, НБА и WWE.

Сотрудникам придется сменить рабочее место. Рыночная стоимость компании NextVR оценивается в 100 миллионов долларов.

Это приобретение позволит компании Apple сделать еще один шаг к новым технологиям VR и AR. Apple также приобрела компании связанные с программным обеспечением. По слухам, компания хочет запустить свой стриминговый сервис.