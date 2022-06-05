Компания BAIC представила большой внедорожник BAIC BJ60

Компания BAIC BJ60 представила на китайском рынке большой внедорожник BAIC BJ60. Автомобиль имеет схожие очертания с моделью Toyota Land Cruiser Prado, но дизайн передней части BJ60 напоминает Jeep Grand Cherokee 2022.

Габариты внедорожника следующие: 5040 х 1955 х 1925 мм, колесная база 2820 мм. BAIC BJ60 будет предлагаться в пяти и семиместной версии. В салоне внедорожника имеется 10,25-дюймовый экран на приборной панели, а также 12,8-дюймовый дисплей в информационно-развлекательной системе.

Из дополнительных особенностей: круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, активное шумоподавление ANC, электропривод сидений, подогрев и массаж кресел, панорамный люк и аудиосистема Infinity с 12 динамиками.

Автомобиль приводится в движение 2 литровым двигателем с турбонаддувом. Мощность силовой установки составляет 266 л.с., максимальный крутящий момент – 406 Нм. Коробка передач – 8-ступенчатая ZF. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, максимальный запас хода (включая основной бак объемом 85 литров и дополнительный объемом 35 литров) составляет 1000 км.

Стоимость внедорожника BJ60 производитель не раскрывает.
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