Компания Braun обновила линейки бритв...

Если разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно было давно успокоиться, и почивать на лаврах, но компания продолжает постоянно совершенствовать свои продукты, делая их еще лучше: на днях, Braun представила новую линейку Series 8, а также обновила премиальную Series 9.

Series 8 является некой квинтэссенцией премиального дизайна 9-й серии и качества бритья 7-й. Эргономичный изогнутый корпус и продуманный интерфейс управления гарантируют удобство при бритье, а специально сконструированный механизм позволяет не волноваться попадания в него воды. Корпус бритвы защищен специальным покрытием, которое сохраняет внешний вид, препятствуя появлению грязных следов и отпечатков пальцев.

Технология Intelligent Sonic позволяет совершать до 10 000 ультрозвуковых вибраций в минуту, создавая своеобразную подушку, по которой бритва легко скользит. Сенсор AutoSense может изменять мощность мотора до 13 раз в секунду, в зависимости от густоты волосяного покрова.

Время работы аккумулятора оптимизировано на 20%, по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет забыть о подзарядки на 2 недели при ежедневном использовании. Функция быстрой зарядки обеспечивает энергией, необходимой для одного полного бритья всего за 5 минут.

Часть моделей Series 8 комплектуются док-станцией SMARTCare, который всего одним нажатием кнопки проводит гигиеническую чистку, зарядку и смазку устройства. Модернизированная интеллектуальная панель управления информирует о необходимости почистить бритву или поменять головку. Бритвы линейки Series 8 представлены в серебряном, черном, синем и красном цветах по цене 23 490 рублей.

Премиальная линейка бритв Series 9 теперь стала еще лучше. Светодиодный экран превратился в интеллектуальная панель управления, которая в удобном виде дает информацию о заряде аккумулятора и делает напоминания о необходимости очистить бритву или поменять головку. Время работы аккумулятора увеличили на 20% и добавили функцию быстрой зарядки. Корпус бритвы теперь защищает трехслойное покрытие, которое сохраняет премиальный внешний вид бритвы в любой ситуации.

Не пострадали и все те «фишки», которые стали визитной карточкой Series 9. Пять синхронизированных бреющих элементов с легкостью повторяют все контуры лица, эффективно захватывая любые типы волос, а два центральных лезвия поднимают, направляют и состригают сложные волосы, оставляя лицо чистым и гладким.

Технология Intelligent Sonic создает воздушную подушку для улучшения скольжения. Функция MultiHead Lock блокирует бритвенную головку в любом удобном положении. Прецизионный выдвижной триммер позволяет воплотить в реальность любые задумки: простыми движениями снизу вверх можно без труда подстричь и уложить бакенбарды, усы или бороду.Станция SMARTCare нажатием одной клавиши сделает гигиеническую чистку, зарядку, смазку и сушку устройства. Braun Series 9 подходит как для сухого, так и влажного бритья (с водой, пеной или гелем), а также прекрасно справляется со своими задачами прямо под душем.Бритвы линейки Series 9 представлены в цветах хром, серебро, графит и черный, а рекомендованная цена составляет 28 990 рублей.Автор: Артем Костенко