Компания Braun обновила линейки бритв

2019-10-19, Автор - Эдуард Иванов; [35]
Если разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно было давно успокоиться, и почивать на лаврах, но компания продолжает постоянно совершенствовать свои продукты, делая их еще лучше: на днях, Braun представила новую линейку Series 8, а также обновила премиальную Series 9.

Series 8 является некой квинтэссенцией премиального дизайна 9-й серии и качества бритья 7-й. Эргономичный изогнутый корпус и продуманный интерфейс управления гарантируют удобство при бритье, а специально сконструированный механизм позволяет не волноваться попадания в него воды. Корпус бритвы защищен специальным покрытием, которое сохраняет внешний вид, препятствуя появлению грязных следов и отпечатков пальцев.

Технология Intelligent Sonic позволяет совершать до 10 000 ультрозвуковых вибраций в минуту, создавая своеобразную подушку, по которой бритва легко скользит. Сенсор AutoSense может изменять мощность мотора до 13 раз в секунду, в зависимости от густоты волосяного покрова.

Время работы аккумулятора оптимизировано на 20%, по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет забыть о подзарядки на 2 недели при ежедневном использовании. Функция быстрой зарядки обеспечивает энергией, необходимой для одного полного бритья всего за 5 минут.

Часть моделей Series 8 комплектуются док-станцией SMARTCare, который всего одним нажатием кнопки проводит гигиеническую чистку, зарядку и смазку устройства. Модернизированная интеллектуальная панель управления информирует о необходимости почистить бритву или поменять головку. Бритвы линейки Series 8 представлены в серебряном, черном, синем и красном цветах по цене 23 490 рублей.

Премиальная линейка бритв Series 9 теперь стала еще лучше. Светодиодный экран превратился в интеллектуальная панель управления, которая в удобном виде дает информацию о заряде аккумулятора и делает напоминания о необходимости очистить бритву или поменять головку. Время работы аккумулятора увеличили на 20% и добавили функцию быстрой зарядки. Корпус бритвы теперь защищает трехслойное покрытие, которое сохраняет премиальный внешний вид бритвы в любой ситуации.

Не пострадали и все те «фишки», которые стали визитной карточкой Series 9. Пять синхронизированных бреющих элементов с легкостью повторяют все контуры лица, эффективно захватывая любые типы волос, а два центральных лезвия поднимают, направляют и состригают сложные волосы, оставляя лицо чистым и гладким.

Технология Intelligent Sonic создает воздушную подушку для улучшения скольжения. Функция MultiHead Lock блокирует бритвенную головку в любом удобном положении. Прецизионный выдвижной триммер позволяет воплотить в реальность любые задумки: простыми движениями снизу вверх можно без труда подстричь и уложить бакенбарды, усы или бороду.

Станция SMARTCare нажатием одной клавиши сделает гигиеническую чистку, зарядку, смазку и сушку устройства. Braun Series 9 подходит как для сухого, так и влажного бритья (с водой, пеной или гелем), а также прекрасно справляется со своими задачами прямо под душем.

Бритвы линейки Series 9 представлены в цветах хром, серебро, графит и черный, а рекомендованная цена составляет 28 990 рублей.
Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера...
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамераНе так давно компания RUBETEK пополнила линейку «умных» видеокамер выпуском сразу нескольких моделей. Одн...
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший с...
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший сТестируя какой-нибудь очередной навороченный флагман, часто ловишь себя на мысли о том, что в смартфоне в...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M3...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M3Это весной компания Samsung выпустила смартфон Galaxy M30, главной особенностью которого стал аккумулятор...
ПК-корпус Xigmatek Zeus Spectrum Edition...
ПК-корпус Xigmatek Zeus Spectrum EditionКомпания Xigmatek пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Zeus Spectrum Edition, который представляет с...
Смартфон Vivo Nex 3 с экраном-водопадом ...
Смартфон Vivo Nex 3 с экраном-водопадом Компания Vivo дала старт российским продажам Vivo Nex 3, который является первым в мире смартфоном с экра...
Представлена мышка Razer Viper Ultimate...
Представлена мышка Razer Viper UltimateRazer объявляет о выходе Razer Viper Ultimate – самой быстрой игровой мыши, разработанной для профессиона...
Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. Защищен...
Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. ЗащищенЧто вы представляете, когда слышите словосочетание «ноутбук для бизнеса»? Наверняка, в голове возникают к...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...


Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою ценуОбзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою цену
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАчОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАч
Обзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 ОмОбзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 Ом
Обзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor