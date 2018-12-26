Компания Braun представила подборку новогодних подарков

2018-12-26, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Braun MGK 3080; [127]
Еще не успели купить подарок на Новый год? Не беда! Компания Braun составила подборку гаджетов для ухода за собой, которыми можно порадовать своих близких, ориентируясь на их предпочтения. В результате, сделав правильный выбор, можно быть уверенным, что подарок будет использоваться по назначению, а не пылиться в темном углу.

Для поклонниц высокотехнологичной красоты

Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL 5, гарантирующий долговременное удаление видимых волос всего за 12 еженедельных процедур и позволяющим быстро и легко добиться дома результата на уровне салона красоты. Три режима — нормальный, мягкий и нежный, сделают процедуру комфортной даже для тех, кто пользуется эпилятором впервые. Цена от 28 000 рублей.

Для мужчины, у которого есть все

Braun Series 9 Gold Edition —роскошный подарок, способный удивить и обрадовать любого мужчину. Благодаря технологиям SyncroSonic и AutoSense, бритва имеет возможность измерять плотность бороды и корректировать движение режущих элементов до 160 раз в минуту. Триммер HyperLift с уменьшающим трение титановым покрытием обеспечивает высокий уровень комфорта при бритье, удаляя за один проход больше волос, чем другие бритвы. Series 9 также можно приобрести в серебряном исполнении, в комплект входит очищающая и подзаряжающая подставка Clean&Charge. Цена от 30 000 рублей.

Для бьютиголиков

Очищайте, полируйте и разглаживайте кожу с бьюти-наборами Braun Silk-epil 9 SensoSmart. Технология SensoSmart помогает добиться безупречного результата при каждом использовании: специальный световой сигнал умного эпилятора, подсказывает, если вы слишком сильно давите на кожу, поэтому процесс эпиляции идет эффективнее, быстрее и без чрезмерного раздражения кожи. В комплекте идут дополнительные насадки: щеточки для глубокого и легкого пилинга и насадка для глубокого массажа, помогающая бороться с апельсиновой корочкой. Цена от 15 000 рублей.

Для мужчин, которым важно хорошо выглядеть

Braun Series 5 5190cc — это в первую очередь уникальная плавающая головка Comfort FlexHead, режущие элементы которой двигаются в независимом режиме, обеспечивая одновременно максимальную производительность и максимальный комфорт кожи. Кроме того, триммер Ultra ActiveLife эффективно захватывает проблемные волосы вокруг шеи и подбородка. В комплект Series 5 входит подставка Clean&Charge. Цена от 16 000 рублей.

Для мужчин, которые ценят время

Braun Series 3 ProSkin 3040s сокращает время бритья благодаря передовой технологии MircoComb, захватывающей и направляющей волосы в режущие элементы. Две сетки SensoFoils адаптируются к каждому контуру лица, обеспечивая комфорт и точность бритья. Цена от 4 000 рублей.

Для женщин, которые любят пробовать новое

Стать обладательницами гладких ножек надолго поможет новый умный эпилятор Braun Silk-epil 5 c технологией SensoSmart и световым датчиком. Для более комфортной эпиляции дизайнеры объединили лучшее от Braun и Venus в специальной насадке для начинающих. Часть волосков срезается бритвой, а часть удаляется с помощью высокоэффективных пинцетов. Так кожа постепенно привыкает к процессу эпиляции. Цена от 6000 рублей.

Для истинных стиляг и любителей барбершопов

Многофункциональный комплект инструментов для стайлинга MGK 3080 станет отличным подарком для обладателей бороды. Это универсальный набор 9 в 1, позволяющий создать стильный образ в домашних условиях. В набор входит съемная насадка-гребень с 13 точными настройками длины для подрезания волос на лице, специальный триммер для ушей и носа, прецизионный триммер для подравнивания краев, умный триммер для стрижки волос и насадки для ухода за телом. В комплект собраны необходимые инструменты для стайлинга и бритья, а также бритва Gillette Fusion ProGlide с технологией Flexball для гладкого бритья на самых сложных участках лица.
Артем Костенко

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