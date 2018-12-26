Компания Braun представила подборку новогодних подарков

Еще не успели купить подарок на Новый год? Не беда! Компания Braun составила подборку гаджетов для ухода за собой, которыми можно порадовать своих близких, ориентируясь на их предпочтения. В результате, сделав правильный выбор, можно быть уверенным, что подарок будет использоваться по назначению, а не пылиться в темном углу.
Артем Костенко
Для поклонниц высокотехнологичной красоты
Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL 5, гарантирующий долговременное удаление видимых волос всего за 12 еженедельных процедур и позволяющим быстро и легко добиться дома результата на уровне салона красоты. Три режима — нормальный, мягкий и нежный, сделают процедуру комфортной даже для тех, кто пользуется эпилятором впервые. Цена от 28 000 рублей.
Для мужчины, у которого есть все
Braun Series 9 Gold Edition —роскошный подарок, способный удивить и обрадовать любого мужчину. Благодаря технологиям SyncroSonic и AutoSense, бритва имеет возможность измерять плотность бороды и корректировать движение режущих элементов до 160 раз в минуту. Триммер HyperLift с уменьшающим трение титановым покрытием обеспечивает высокий уровень комфорта при бритье, удаляя за один проход больше волос, чем другие бритвы. Series 9 также можно приобрести в серебряном исполнении, в комплект входит очищающая и подзаряжающая подставка Clean&Charge. Цена от 30 000 рублей.
Для бьютиголиков
Очищайте, полируйте и разглаживайте кожу с бьюти-наборами Braun Silk-epil 9 SensoSmart. Технология SensoSmart помогает добиться безупречного результата при каждом использовании: специальный световой сигнал умного эпилятора, подсказывает, если вы слишком сильно давите на кожу, поэтому процесс эпиляции идет эффективнее, быстрее и без чрезмерного раздражения кожи. В комплекте идут дополнительные насадки: щеточки для глубокого и легкого пилинга и насадка для глубокого массажа, помогающая бороться с апельсиновой корочкой. Цена от 15 000 рублей.
Для мужчин, которым важно хорошо выглядеть
Braun Series 5 5190cc — это в первую очередь уникальная плавающая головка Comfort FlexHead, режущие элементы которой двигаются в независимом режиме, обеспечивая одновременно максимальную производительность и максимальный комфорт кожи. Кроме того, триммер Ultra ActiveLife эффективно захватывает проблемные волосы вокруг шеи и подбородка. В комплект Series 5 входит подставка Clean&Charge. Цена от 16 000 рублей.
Для мужчин, которые ценят время
Braun Series 3 ProSkin 3040s сокращает время бритья благодаря передовой технологии MircoComb, захватывающей и направляющей волосы в режущие элементы. Две сетки SensoFoils адаптируются к каждому контуру лица, обеспечивая комфорт и точность бритья. Цена от 4 000 рублей.
Для женщин, которые любят пробовать новое
Стать обладательницами гладких ножек надолго поможет новый умный эпилятор Braun Silk-epil 5 c технологией SensoSmart и световым датчиком. Для более комфортной эпиляции дизайнеры объединили лучшее от Braun и Venus в специальной насадке для начинающих. Часть волосков срезается бритвой, а часть удаляется с помощью высокоэффективных пинцетов. Так кожа постепенно привыкает к процессу эпиляции. Цена от 6000 рублей.
Для истинных стиляг и любителей барбершопов
Многофункциональный комплект инструментов для стайлинга MGK 3080 станет отличным подарком для обладателей бороды. Это универсальный набор 9 в 1, позволяющий создать стильный образ в домашних условиях. В набор входит съемная насадка-гребень с 13 точными настройками длины для подрезания волос на лице, специальный триммер для ушей и носа, прецизионный триммер для подравнивания краев, умный триммер для стрижки волос и насадки для ухода за телом. В комплект собраны необходимые инструменты для стайлинга и бритья, а также бритва Gillette Fusion ProGlide с технологией Flexball для гладкого бритья на самых сложных участках лица.
Артем Костенко