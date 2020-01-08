Компания Colgate анонсировала электрическую зубную щетку

2020-01-08, Автор - Ramil; Продукт - Colqate Plaqless Pro Smart; [135]
Colgate анонсировала электрическую зубную щетку Colqate Plaqless Pro Smart. Она получила награду "Лучшая инновация" для здоровья и красоты на выставке CES 2020. Colgate заявляет, что Plaqless Pro появится в продаже в этом году.

Colgate Plaqless Pro поставляется с приложением Colgate Connect на iPhone. Приложение подскажет когда необходимо почистить зубы, как долго и в каком именно месте. Все это возможно благодаря оптическим датчикам на зубной щетке. Plaqless Pro сохраняет информацию о полости рта в приложении.

После того как вы съели что-то сладкое или выпили напиток содержащий сахара, необходимо чистить зубы, так как сахар разъедает эмаль зубов. В будущем может возникнуть кариес и вам придется обратится к стоматологу. Но если регулярно чистить зубы утром, днем и вечером, а также после еды, вы сохраните свои зубы здоровыми и красивыми.

Комментарии и отзывы Colqate Plaqless Pro Smart
Samsung Galaxy A20s и его характеристик...
Samsung Galaxy A20s и его характеристикКомпания Samsung выпустила яркую новинку бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy A20s. Аппарат...
Corsair представила механическую игровую...
Corsair представила механическую игровуюНовая механическая игровая клавиатура Corsair K95 RGB Platinum XT результат совместной работы инженеров C...
Новый флагман от Xiaomi Mi 9 Pro 5G ...
Новый флагман от Xiaomi Mi 9 Pro 5G Компания Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Обновление Android 10 доступно для Nokia...
Обновление Android 10 доступно для NokiaКомпания Nokia официально объявила что пользователи Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus получат обновление Andr...
Мощная модель от Xiaomi Mi Mix Alpha...
Мощная модель от Xiaomi Mi Mix AlphaКомпания Xiaomi выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi Mix Alpha. А...
Топовая модель от Redmi 8A ...
Топовая модель от Redmi 8A Компания Redmi выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Redmi 8A. Аппарат имеет ...
Realme X2 и его характеристика ...
Realme X2 и его характеристика Компания Realme выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Realme X2. Аппарат им...
Новая модель от Sharp Aquos Zero 2...
Новая модель от Sharp Aquos Zero 2Компания Sharp выпустила мощный игровой смартфон среднего варианта под названием Sharp Aquos Zero 2. Апп...


Обзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустикаОбзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустика
Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 BlackОбзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black
Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляцийОбзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций
Обзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеямиОбзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеями
Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влоговОбзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
Обзор EA Sports UFC. Немного не то...
Обзор EA Sports UFC. Немного не тоКомпания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима лю...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor