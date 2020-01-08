Компания Colgate анонсировала электрическую зубную щетку

Colgate анонсировала электрическую зубную щетку Colqate Plaqless Pro Smart. Она получила награду "Лучшая инновация" для здоровья и красоты на выставке CES 2020. Colgate заявляет, что Plaqless Pro появится в продаже в этом году.

Colgate Plaqless Pro поставляется с приложением Colgate Connect на iPhone. Приложение подскажет когда необходимо почистить зубы, как долго и в каком именно месте. Все это возможно благодаря оптическим датчикам на зубной щетке. Plaqless Pro сохраняет информацию о полости рта в приложении.

После того как вы съели что-то сладкое или выпили напиток содержащий сахара, необходимо чистить зубы, так как сахар разъедает эмаль зубов. В будущем может возникнуть кариес и вам придется обратится к стоматологу. Но если регулярно чистить зубы утром, днем и вечером, а также после еды, вы сохраните свои зубы здоровыми и красивыми.