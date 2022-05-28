Компания Google выпустила обновление Android 13 Beta 2.1

Компания Google выпустила небольшое обновление для второй бета-версии мобильной операционной системы Android 13. Бета-версия 2.1 уже доступна для пользователей смартфонов Pixel (Pixel 4 и младше).

Вторая бета-версия Android 13 была более стабильной, чем первая, но все еще сырой, поэтому Google выпустила бета-версию 2.1, которую описывают как «небольшое обновление». В нем исправлен ряд неприятных багов, приводящих к незапланированной перезагрузке смартфона. В частности, в Android 13 Beta 2 это происходит при включении беспроводной точки доступа или при выключении смартфона из Android Auto. Beta 2.1 определенно максимально улучшит стабильность Android 13 на текущем этапе. Кроме того, в Android 13 Beta 2.1 интегрированы майские обновления безопасности ОС.
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