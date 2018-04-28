Компания Hisense пришла на российский рынок

Видимо, последнее время, у наших братьев из Поднебесной проснулась непреодолимая любовь к России, ведь китайские бренды всех мастей с завидным постоянством штурмуют наш рынок. Сегодня к ним присоединилась корпорация Hisense. Есть в ней одно глобальное отличие от остальных: все мы привыкли, что «Китай» - это дешево, не очень качественно, но сердито. Здесь же упор сделан именно на премиальность продукции. Кстати, если вы вдруг ничего не слышали о компании, то знайте, что Sharp и Toshiba были успешно ею поглощены, вместе со всеми наработками и патентами, на рынке телевизоров Китая и Австралии это бренд номер один, а в мировом масштабе они сейчас на третьем месте.

На первых порах, Hisense будет продавать в России телевизоры, холодильники, стиральные машины и кондиционеры, но уже в ближайших планах смартфоны и другие виды техники. Цели компании не слишком амбициозны, зато реально достижимы: за три года занять 10% российского рынка телевизоров и 5% бытовой техники.

Для этого компания отказалась от услуг сети дистрибьютеров в России, и решила взять «бразды правления» в собственные руки. Пока не известно, как воспримут нового игрока на рынке российские потребители, но новинки, представленные корпорацией в ходе презентации действительно довольно интересны.

Чего только стоит 100-дюймовый лазерный телевизор. Комплект включает в себя лазерную консоль, пассивный экран и сабвуфер от JBL. Консоль формирует изображение и проецирует его на экран, который имеет антибликовое покрытие и обеспечивает максимальное качество картинки.

Технология X-Fusion позволяет получить натуральные и насыщенные цвета, максимально приближенные к реальным, а смотреть его можно даже с близкого расстояния без ущерба для глаз. Технология UHD Upscaler повышает качество оригинального изображения до формата 4К, усиливая четкость малейших деталей. Технология компенсации движения уменьшает отображения быстродвижущихся объектов, повышая качество воспроизведения спортивных трансляций и фильмов. Телевизор управляется операционной системой VIDAA U2, для которой доступно более 200 приложений. Единственное, что может остановить вас, чтобы сейчас же не побежать за покупкой – это цена в 1,3 млн рублей. У кого же пока не накопилось нужной суммы, может ознакомиться с другими линейками ULED TV от Hisense: U9A, NU8700, U7A, Т6800 и A6500. Тут, конечно, и диагонали поменьше (32-75 дюймов), и технологии попроще, зато цена адекватная (36-300 тыс рублей).

Среди холодильников наиболее интересна 4-х дверная линейка RQ56WL, функциональными особенностями которой являются технология Total No Frost и система двойного охлаждения, позволяющая улучшить энергоэффективность холодильника, более точно поддерживать нужную температуру в отделениях и увлажняет внутреннее пространство. Также есть возможность супербыстрой заморозки, что сохраняет большинство витаминов и полезные веществ в продуктах даже при последующем размораживании. Приборы отличаются низким уровнем шума (43 дБ) и имеют различные режимы работы. Для управления используется интуитивно понятный LED дисплей с удобным интерфейсом и набором функций, расположенный на дверце.

Розничная стоимость моделей данной серии составляет 84 500 рублей, при средней цене рынка от 109 000 рублей. Конечно, не обошли вниманием и любителей классики. Combi No Frost – это двухкамерные холодильники, сочетающие в себе все самые передовые функции, включая Surround Cooling System, которая охлаждает все продукты равномерно, даже если они расположены по бокам и в углах камеры. Класс энергосбережения у них А+, уровень шума всего 38 дБ, в цена начинается от 41 000 рублей. Если же вы любите запасаться продуктами надолго, то стоит обратить внимание на линейку морозильных лари, объемом от 100 до 250 л и ценой от 12 000 рублей.

Hisense вывела на российский рынок и несколько линеек стиральных машин с фронтальной загрузкой. Модель WFEH9014VA способна за один раз выстирать целых 9 кг белья, а в WFBL7014V реализован увеличенный загрузочный люк для удобства загрузки-выгрузки белья, а также технология Snowflake Drum System, обеспечивающая равномерное распределение моющего средства по всей поверхности барабана.

Стиральные машины Hisense имеют возможность беспроводного управления через Wi-Fi. В случае, если процесс стирки уже запущен, то есть возможность приостановить работу в любой момент и доложить белье. Класс энергосбережения для всех стиральных машин Hisense A+++, а цена начинается от 30 000 рублей.

Напоследок стоит сказать, что Hisense, вслед за другими китайскими компаниями, стала одним из спонсоров чемпионата мира по футболу, так что часть техники будет окрашена в официальные цвета чемпионата.

Автор - Артем Костенко