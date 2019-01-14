Компания Hybrid Air Vehicles закрывает проект Airlander 10

Компания Hybrid Air Vehicles решила не восстанавливать рекордный прототип Airlander 10.

Вместо этого компания будет использовать свои ресурсы для создания «первой партии» серийных Airlander 10s. На данный момент Hybrid Air Vehicles занимается поиском ключевых поставщиков, завершением сертификации и подготовкой к разработке элементов, которые «делают разницу между прототипом и продуктом». Объявление ознаменовало конец короткой, истории испытаний 302-футового комплекса самолетов и дирижаблей. Он пролетел всего шесть раз и был поврежден при посадке.