Компания Intel продемонстрировала новые серверные решения

2019-05-14, Автор - Эдуард Иванов; [114]
Поток данных, генерируемых человечеством, растет в геометрической прогрессии: более половины всего объема существующей информации было создано всего за 2 последних года. Уже в ближайшее время, каждый человек на планете будет генерировать в среднем 1,7 МБ данных в секунду, а количество цифровых устройств в различных технологических сферах приближается к 200 млрд. Объем современного рынка полупроводниковых технологий для обработки данных в следующем году достигнет $320 млрд.

Чтобы не утратить лидерство в отрасли, компания Intel обязана ежегодно предоставлять пользователям новые технологии. Этим она и занялась, представив на недавней конференции свои серверные решения для анализа, хранения и передачи данных.

«На развитие отрасли оказывает влияние три тенденции: развитие искусственного интеллекта, распространение облачных вычислений и виртуализация сетевой инфраструктуры, – уверена региональный директор Intel Наталья Галян. – Растущие рабочие нагрузки требуют нового подхода для работы с данными. Именно поэтому Intel предлагает комплексное решение, включающее производительные процессоры, быструю память и сетевые устройства».

Ключевыми элементами нового портфолио Intel являются<
  • Процессоры Xeon Scalable второго поколения, в том числе семейство Platinum 9200 (до 56 ядер и 12 каналов памяти).
  • Память Optane DC, обеспечивающая радикальное увеличение объема оперативки на новой платформе.
  • Накопитель Optane SSD DC D4800X (Dual Port), сочетающий производительность твердотельных накопителей Optane с высокой надежностью хранения данных.
  • Накопитель SSD D5-P4326 – пока единственный PCIe QLC NAND SSD, совместимый с форматом EDSF для центров обработки данных.
  • Сетевой адаптер Intel Ethernet 800 Series с технологией Application Device Queues, способный предоставить канал связи на скорости до 100 Гбит/с для передачи объемных данных.
Естественно, никому не нужны абстрактные «сферические технологии в вакууме», поэтому Intel пригласила на конференцию более 20 компаний-партнеров, которые продемонстрировали готовые решения и сервисы с использованием новых технологий. Решения помогут пользователям серверной платформы оптимизировать и ускорить выполнение собственных задач, а также улучшить качество предоставляемых услуг.

«Новые процессоры стабильно показывают ускорение до 90%, - заявляет руководитель Яндекс.Облака Ян Лещинский. – Более того, наборы команд AVX512 и VNNI процессора Xeon Scalable 2-го поколения в два раза ускоряют решение задач машинного обучения и обработки изображений».

За счет перехода на новое поколение процессоров, компании Mail.ru удалось вдвое снизить соотношение стоимость/производительность своих систем, тем самым быстро окупив затраты на апгрейд.

Представитель компания Axxonsoft заявил, что благодаря использованию технологии Intel DL Boost на процессорах нового поколения удалось получить ускорение в 1,6 раза на двухпроцессорном сервере во время неоптимизированного запуска обученной нейронной сети по анализу видео, с использованием пакета инструментов Intel OpenVINO, по отношению к системе на базе первого поколения процессоров.

Использование Optane DC в комбинации с новыми процессорами, согласно тестам компании МТС, позволяет добиться четырехкратного увеличения производительности при обработке крупных объемов данных. Компания SAP отметила сокращение времени загрузки своей системы, использующей Optane DC в 12,5 раз (с 60 до 4 минут).

«Рендеринг в CG – это одна из самых требовательных к вычислительным ресурсам операция, считает технический директор студии Main Road Post Михаил Лёсин. – Создание CG-эффектов обычно занимает от недели до нескольких месяцев расчетов. Благодаря Xeon Scalable и твердотельным NVMe-дискам Intel время таких расчетов сократилось в сотни раз».

Эксперты VMware представили результаты тестирования Optane DC в двух режимах. Комбинация DRAM и Optane в режиме «App-Direct» показала 16,6-кратное увеличение скорости записи баз данных в виртуализированных приложений. В режиме «Память» замеренная производительность приложений в виртуальных машинах, эквивалентна идентичным серверам, но работающим полностью на DRAM-памяти, при том, что Optane DC стоит в разы дешевле.

Комплексное использование представленных технологий, позволил суперкомпьютеру Объединенного института ядерных исследований эффективно справляться с критическими нагрузками в научных расчетах, необходимых для вычислений и обработки данных в суперпроекте NICA.

По оценкам многих экспертов средняя длительность жизненного цикла сервера составляет менее 5 лет. При дальнейшей эксплуатации общие затраты на поддержание производительности центра обработки данных, могут превысить стоимость приобретения решений следующего поколения. Обновленная серверная платформа Intel предоставляет новые возможности для модернизации существующей IT-инфраструктуры, благодаря сочетанию решений для построения облачной инфраструктуры, дата-центров и систем вычислений на конечных устройствах, отвечающих актуальным требованиям в вопросах передачи, хранения и обработки данных.

Автор: Артем Костенко

Комментарии:
Какие кредиты доступны пенсионерам?...
Какие кредиты доступны пенсионерам?На сегодняшний день банки и другие кредитные организации стремятся активно кредитовать население - физ...
Представлены видеокарты ASUS GeForce GTX...
Представлены видеокарты ASUS GeForce GTX Компания ASUS представила очередные варианты видеокарты GeForce GTX 1660 Ti, которые пополнили линейку ...
В сеть утекли характеристики флагмана Po...
В сеть утекли характеристики флагмана PoСегодня стало известно о том, что компания Redmi готовит к выходу смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro, пр...
Флагман OnePlus 7 Pro запечатлели в рука...
Флагман OnePlus 7 Pro запечатлели в рукаСетевые источники поделились живой фотографией флагманского смартфона OnePlus 7 Pro в руках пользователя,...
Обзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ...
Обзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГНе так давно компания No.1 расширила линейку спортивных браслетов, выпустив No.1 DT58 со встроенным пульс...
Трансляции MDL Paris Major 2019 стали са...
Трансляции MDL Paris Major 2019 стали са Англо и русскоязычная трансляции MDL Disneyland® Paris Major заняли первые места в рейтинге самых попул...
Организаторы GESC: Thailand Minor до сих...
Организаторы GESC: Thailand Minor до сихЦзинцзюнь Sneyking У рассказал в твиттере, что организаторы GESC: Thailand Minor до сих пор не выплатили ...
DreamHack Masters Dallas 2019 назвали уч...
DreamHack Masters Dallas 2019 назвали учОрганизаторы DreamHack Masters Dallas 2019 назвали участников англоязычной студии освещения чемпионата. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ и тонометромОбзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ и тонометром
Обзор Hisense U30. Смартфон с 20 Мп камеройОбзор Hisense U30. Смартфон с 20 Мп камерой
Обзор HIPER HPB-650FM. Недорогой блок питания с модульными кабелямиОбзор HIPER HPB-650FM. Недорогой блок питания с модульными кабелями
Обзор Defender Venom GM-640L. Игровая мышка за лучшую цену Обзор Defender Venom GM-640L. Игровая мышка за лучшую цену
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A40. Компакт с двойной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A40. Компакт с двойной камерой
Компания Intel продемонстрировала новые ...
Компания Intel продемонстрировала новые Поток данных, генерируемых человечеством, растет в геометрической прогрессии: более половины всего объема...
Предварительный обзор Logitech G502 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G502 LighУ компании Logitech была просто шикарная мышка под названием G502, которая пользуется невероятной популяр...
Обзор Infected Shelter. Нечто необычное...
Обзор Infected Shelter. Нечто необычноеВ последнее время даже небольшие студии удивляют нас качественными игровыми проектами, которые выглядят д...
Предварительный обзор Acer Nitro EI491CR...
Предварительный обзор Acer Nitro EI491CRСегодня мы поговорим о достаточно необычном мониторе, который смотрится достаточно стильно и дорого, но м...
Обзор House Party. Виртуальная вечеринка...
Обзор House Party. Виртуальная вечеринкаГеймплей Разработчики действительно потрудились, чтобы House Party была интересной как в плане ...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad T4...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad T4Довольно длительное время пользователи считали, что современные ноутбуки могут быть исключительно на проц...
Предварительный обзор Huawei P smart Z. ...
Предварительный обзор Huawei P smart Z. Длительное время крупные производители смартфонов думали о том, как бы им реализовать смартфон с большим ...
Dell представила игровые компьютеры ново...
Dell представила игровые компьютеры новоКомпания Dell представила в России новые игровые ноутбуки: продвинутые Alienware m15 и m17, бюджетные G5 ...
Предварительный обзор Master & Dynamic M...
Предварительный обзор Master & Dynamic MДля начала стоит отметить, что для настоящего меломана не так важно, сколько стоят наушники для прослушив...
Обзор Pandemic Express - Zombie Escape. ...
Обзор Pandemic Express - Zombie Escape. Довольно часто случаются ситуации, когда разработчики из небольших студий создают классную игру с интерес...
Предварительный обзор ZTE Blade A7. Недо...
Предварительный обзор ZTE Blade A7. НедоКрупные производители смартфонов приучили нас к тому, что любой смартфон среднего или флагманского уровня...
Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. Стимпан...
Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. СтимпанДовольно часто инди-игры предлагают игроку даже больше возможностей и интересных идей, чем крупные проект...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor