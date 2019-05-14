Компания Intel продемонстрировала новые серверные решения

Поток данных, генерируемых человечеством, растет в геометрической прогрессии: более половины всего объема существующей информации было создано всего за 2 последних года. Уже в ближайшее время, каждый человек на планете будет генерировать в среднем 1,7 МБ данных в секунду, а количество цифровых устройств в различных технологических сферах приближается к 200 млрд. Объем современного рынка полупроводниковых технологий для обработки данных в следующем году достигнет $320 млрд.

Чтобы не утратить лидерство в отрасли, компания Intel обязана ежегодно предоставлять пользователям новые технологии. Этим она и занялась, представив на недавней конференции свои серверные решения для анализа, хранения и передачи данных.

«На развитие отрасли оказывает влияние три тенденции: развитие искусственного интеллекта, распространение облачных вычислений и виртуализация сетевой инфраструктуры, – уверена региональный директор Intel Наталья Галян. – Растущие рабочие нагрузки требуют нового подхода для работы с данными. Именно поэтому Intel предлагает комплексное решение, включающее производительные процессоры, быструю память и сетевые устройства».

Процессоры Xeon Scalable второго поколения, в том числе семейство Platinum 9200 (до 56 ядер и 12 каналов памяти).

Память Optane DC, обеспечивающая радикальное увеличение объема оперативки на новой платформе.

Накопитель Optane SSD DC D4800X (Dual Port), сочетающий производительность твердотельных накопителей Optane с высокой надежностью хранения данных.

Накопитель SSD D5-P4326 – пока единственный PCIe QLC NAND SSD, совместимый с форматом EDSF для центров обработки данных.

Сетевой адаптер Intel Ethernet 800 Series с технологией Application Device Queues, способный предоставить канал связи на скорости до 100 Гбит/с для передачи объемных данных.

Ключевыми элементами нового портфолио Intel являются<Естественно, никому не нужны абстрактные «сферические технологии в вакууме», поэтому Intel пригласила на конференцию более 20 компаний-партнеров, которые продемонстрировали готовые решения и сервисы с использованием новых технологий. Решения помогут пользователям серверной платформы оптимизировать и ускорить выполнение собственных задач, а также улучшить качество предоставляемых услуг.

«Новые процессоры стабильно показывают ускорение до 90%, - заявляет руководитель Яндекс.Облака Ян Лещинский. – Более того, наборы команд AVX512 и VNNI процессора Xeon Scalable 2-го поколения в два раза ускоряют решение задач машинного обучения и обработки изображений».

За счет перехода на новое поколение процессоров, компании Mail.ru удалось вдвое снизить соотношение стоимость/производительность своих систем, тем самым быстро окупив затраты на апгрейд.

Представитель компания Axxonsoft заявил, что благодаря использованию технологии Intel DL Boost на процессорах нового поколения удалось получить ускорение в 1,6 раза на двухпроцессорном сервере во время неоптимизированного запуска обученной нейронной сети по анализу видео, с использованием пакета инструментов Intel OpenVINO, по отношению к системе на базе первого поколения процессоров.

Использование Optane DC в комбинации с новыми процессорами, согласно тестам компании МТС, позволяет добиться четырехкратного увеличения производительности при обработке крупных объемов данных. Компания SAP отметила сокращение времени загрузки своей системы, использующей Optane DC в 12,5 раз (с 60 до 4 минут).

«Рендеринг в CG – это одна из самых требовательных к вычислительным ресурсам операция, считает технический директор студии Main Road Post Михаил Лёсин. – Создание CG-эффектов обычно занимает от недели до нескольких месяцев расчетов. Благодаря Xeon Scalable и твердотельным NVMe-дискам Intel время таких расчетов сократилось в сотни раз».

Эксперты VMware представили результаты тестирования Optane DC в двух режимах. Комбинация DRAM и Optane в режиме «App-Direct» показала 16,6-кратное увеличение скорости записи баз данных в виртуализированных приложений. В режиме «Память» замеренная производительность приложений в виртуальных машинах, эквивалентна идентичным серверам, но работающим полностью на DRAM-памяти, при том, что Optane DC стоит в разы дешевле.

Комплексное использование представленных технологий, позволил суперкомпьютеру Объединенного института ядерных исследований эффективно справляться с критическими нагрузками в научных расчетах, необходимых для вычислений и обработки данных в суперпроекте NICA.

По оценкам многих экспертов средняя длительность жизненного цикла сервера составляет менее 5 лет. При дальнейшей эксплуатации общие затраты на поддержание производительности центра обработки данных, могут превысить стоимость приобретения решений следующего поколения. Обновленная серверная платформа Intel предоставляет новые возможности для модернизации существующей IT-инфраструктуры, благодаря сочетанию решений для построения облачной инфраструктуры, дата-центров и систем вычислений на конечных устройствах, отвечающих актуальным требованиям в вопросах передачи, хранения и обработки данных.

Автор: Артем Костенко