Компания Mail.Ru произвела самое глобальное обновление своей почты за последние 20 лет

2018-06-26, Автор - Эдуард Иванов; [154]
Почтовому сервису mail.ru исполняется 20 лет и за это время изменилась сама парадигма использования электронной почты. Чтобы не отставать от веяний времени, компания разработала и представила новую концепцию своей почты под названием EGO, подразумевая, что теперь почтовая служба будет обращена к человеку, причем правильным местом. Были представлены новые возможности для пользователей, такие как технология Smart Groups, группировка заказов из онлайн-магазинов, поиск по категориям транзакционных писем, напоминания и возможность оплаты мобильного телефона прямо из письма, кнопка оплаты услуг партнеров, а обновленные интерфейс и логотип Почты Mail.Ru.

- Произошла глобальная трансформация роли почты в жизни человека. 20 лет назад интернет был большой библиотекой данных и средством общения, единственное, что можно было делать - общаться и отправлять друг другу информацию. Сейчас интернет проникает во все сферы жизни - это и покупка товаров через интернет, и убер-лайк сервисы, и магазины цифрового контента и приложений. В этом новом технологическом мире почта становится главным электронным ID и средством связи для пользователей. Чем больше цифровых сервисов появляется, тем больше различных типов дел решается в почте. Почта действительно уступила свое место мессенджерам в качестве инструмента для развлекательного общения. Но вместо этого она стала инструментом получения практической пользы и выполнения огромного количества личных дел, — уверена Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group.

Новая концепция Почты Mail.Ru опирается на 3 ключевых направления: «Умная почта», «Полезная почта» и «Безопасная почта».

Электронная почта должна быть умной: сортировать потоки информации, которые обрушиваются на человека, и помогать их структурировать.

- Пользователь получает в личный ящик десятки писем в день, а в рабочий — более сотни. Растет информационная нагрузка, различные компании и сервисы хотят завладеть вниманием пользователя. Задача современной̆ умной почты — защитить от лишнего, самостоятельно профильтровать, структурировать и предоставить эту информацию в наиболее удобном виде. Именно поэтому мы разработали умные инструменты, в основу которых легли современные технологии машинного обучения, — рассказывает Эдуард Тянтов, руководитель направления машинного обучения Почты Mail.Ru.

Smart Reply — первый сервис умных ответов на русском языке. На основе глубокого анализа содержания письма функция предлагает пользователю три подходящих варианта ответа, это очень удобно для тех, кто получает много писем и не имеет времени на то, чтобы подробно ответить на каждое.

Почта способна выделять транзакционные письма - электронные сообщения от различных сервисов - и делить их на 6 категорий: путешествия, заказы, финансы, билеты, регистрации и штрафы. Каждая категория подсвечивается своей иконкой, такие письма становится визуально проще и быстрее искать в почтовом ящике. Также доступен поиск по категориям транзакционных писем — например, можно просмотреть все письма о своих покупках.

Впервые представлена технология умной группировки и, которая формирует во входящих сообщениях смарт-треды, сворачивая уведомления из соцсетей и информационные рассылки, в результате визуально очищая ящик и оставляя на виду только самые важные письма — транзакционные, а также от других пользователей с возможностью быстрого ответа с помощью smart reply.

Почта начинает группировать письма интернет-магазинов по отдельным заказам. Алгоритм машинного обучения извлекает из писем номера заказов и каждый из них объединяет в отдельную группу. Таким образом, вся информация о конкретном заказе находится в одном месте, а не разбросана по нескольким страницам почтового ящика.

И, самое главное, теперь появилась функция управления почтовыми рассылками. Другими словами, теперь можно посмотреть, на что вы случайно подписались, и отписаться в пару кликов!

Электронная почта должна быть полезной: не просто уведомлять, а постараться предложить сервис, который решит проблемы пользователя здесь и сейчас. - Мы считаем, что современная почта должна решать бытовые проблемы пользователя, потому меняем саму концепцию email: наш сервис не просто уведомляет, а помогает справиться с повседневными задачами здесь и сейчас. Электронная почта - это уже не только инструмент для обмена письмами, а настоящий цифровой хаб, не выходя из которого пользователь совершает все больше полезных действий, — уверен Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.Ru.

Ряд полезных функций Почты уже доступен и востребован пользователями: не выходя из почтового ящика, можно подписаться на уведомления ГИБДД о штрафах и оплатить, а также перевести деньги пользователю любого почтового сервиса в 17 странах мира.

В новой версии Почты анонсирована функция оплаты мобильного телефона прямо из письма. При уменьшении баланса до установленного порога на email приходит уведомление с кнопкой быстрой оплаты. Кстати, данная функция станет скоро доступной не только для сотовых операторов, но таких компаний, как Ростелеком, ivi и Литрес. Скоро Почта начнет показывать дополнительную информацию к письму: если человек купил билет на самолет, то почтовый сервис предложит сразу распечатать посадочный талон или заказать такси в аэропорт, а если рейс перенесли, то он сразу же получит уведомление об этом.

Электронная почта должна быть безопасной: надежно защищать данные, ведь пользователи хранят в своих ящиках много личной и даже конфиденциальной информации.

- Ящик пользователя — это центр его цифрового взаимодействия с миром. Огромное количество наших разработок обеспечивают безопасность этих данных. Важность вопросов безопасности, технологичность этих систем растет с каждым годом, ведь пользователи доверяют своей электронной почте все больше своих данных и документов, — рассказывает Андрей Сумин, технический директор Почты Mail.Ru.

Система Marshal предотвращает попытки несанкционированного доступа. Используя машинное обучение, она анализирует сотни параметров и действий пользователя. При отклонении от привычного поведения система фиксирует попытку взлома, и несанкционированный доступ к Почте блокируется. Вторая проблема – фишинг или подделка писем известных компаний. Обычно для обнаружения таких писем используется анализ текста, но этого может оказаться недостаточно, так как в тексте может никак не фигурировать название компании, зато использоваться ее логотип. Техническая команда Почты обучила нейросеть распознавать логотипы и добавила этот вид анализа к системе антифишинга.

В Mail.Ru Group уверены, что не справятся с отловом всех багов самостоятельно, поэтому несколько лет назад запустили программу Bug Bounty, в рамках которой за выявление продуктовых уязвимостей уже выплачено 200 000 долларов обычным пользователям, которые нашли какие-либо уязвимости в системе.

Как говориться, новому содержанию - новая форма, поэтому был представлен абсолютно новый интерфейс Почты. Он сделан с учетом последних веяний в дизайне — современным, быстрым и адаптивным. Пользователи могут работать в трехколоночном режиме, писать в одной вкладке браузера несколько писем одновременно, сворачивая их внизу экрана и пользоваться всеми умными и полезными функциями, представленными в рамках обновления. Обновился и логотип, которому, по мнению Mail.ru Group прибавили яркости и динамики. С более подробным описанием обновления можно ознакомиться по адресу ego.mail.ru.
Автор - Артем Костенко

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