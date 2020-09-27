Компания Mercku представила роутер M6 Mesh System с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Mercku хорошо известна своими маршрутизаторами Wi-Fi. Новым продуктом компании является роутер M6 Mesh System. Будучи преемником Mercku M2 Hive, новинка предлагает новые технологии, такие как антенна WHEMS, поддержка функции EasyMesh.

Роутер Mercku M6 обеспечивает сверхбыструю скорость соединения, задержки и устраняет мертвые зоны для подключенных устройств. Роутер работает на процессоре от Qualcomm. Простая настройка роутера Plug and Play с которой справится любой пользователь. С помощью приложения можно удаленно управлять сетью Wi-Fi. Официальный анонс роутера Mercku M6 состоится 8 октября.