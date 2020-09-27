Компания Mercku представила роутер M6 Mesh System с поддержкой Wi-Fi 6

Роутер Mercku M6 обеспечивает сверхбыструю скорость соединения, задержки и устраняет мертвые зоны для подключенных устройств. Роутер работает на процессоре от Qualcomm. Простая настройка роутера Plug and Play с которой справится любой пользователь. С помощью приложения можно удаленно управлять сетью Wi-Fi. Официальный анонс роутера Mercku M6 состоится 8 октября.
Компания Mercku хорошо известна своими маршрутизаторами Wi-Fi. Новым продуктом компании является роутер M6 Mesh System. Будучи преемником Mercku M2 Hive, новинка предлагает новые технологии, такие как антенна WHEMS, поддержка функции EasyMesh.