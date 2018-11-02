Компания Nikon представила своего нового амбассадора

Компания Nikon Europe B.V. объявила своего нового амбассадора в Европе — Надю Мели. Она является свадебным фотографом с многолетним опытом, которая в своих работах использует последние технологии и прислушивается к тенденциям общественной жизни. На выставке photokina Наде удалось одной из первых в Европе протестировать новую беззеркальную фотокамеру Nikon Z 7, а также объективы NIKKOR Z 35mm f/1.8 S и NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.«Я пользовалась фотокамерой Z 7 и объективами серии Z на нескольких свадьбах в августе этого года, испытывая новую технику в разнообразных ситуациях. Где бы вы ни снимали: в помещении или на улице, при ярком дневном свете, в сумерках или в ночное время — эта фотосистема обеспечивает превосходное качество изображения и успешную съемку при любом освещении. К тому же она обладает небольшим весом и бесшумным затвором, так что о подобной технике свадебные фотографы могли только мечтать. Я очень жду продолжения работы с Nikon Z».