Компания PCI-SIG официально представила стандарт PCIe Gen 6.0

Некоммерческая организация PCI-SIG объявила о разработке стандартов следующего поколения PCIe Gen 5.0 и Gen 6.0, используя новый дизайн кабелей CopprLink. Хотя PCI-SIG пока что не предоставляет подробностей о спецификациях или изменениях дизайна новых кабелей CopprLink, она подтверждает схему наименования. Кабели CopprLink будут представлены в виде внутренних и внешних решений на базе аппаратной части PCIe Gen 5.0 и Gen 6.0. По информации PCI-SIG, спецификации внешних и внутренних кабелей находятся в процессе разработки — официально их представят до конца текущего года, но когда они поступят в релиз никто не знает. Основным преимуществом платформы PCIe 6.0 будет удвоением скорости передачи данных с 32 GT/сек (Gen 5.0) до 64 GT/сек (Gen 6.0).

Ожидается, что новый стандарт также обеспечит до 256 ГБ/сек пропускной способности по x16-линейному соединению. Правда, стоит сразу уточнить, что ожидать такие скорости передачи данных стоит далеко не сразу. Для того, чтобы производители начали массово использовать подобного рода технологии, нужно сначала подготовить аппаратную платформу, которая будет поддерживать стандарт нового поколения, после чего научить софт работать с такими скоростями обмена данными. И только потом, когда цены постепенно будут снижаться до разумного уровня, можно будет говорить о более или менее широком распространении нового стандарта в массы. На это, по мнению специалистов, может уйти до 5 лет с момента запуска протокола в продажу.
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