Компания Samsung получила контракт на производство Snapdragon X60

Многие не знают, но Samsung является не только мировым лидером на рынке смартфонов и других электронных устройств, но и вторым по величине производителем чипов в мире. Компания производит огромное количество комплектующих для мобильных телефонов, а также экспортирует чипы для внешних заказчиков, таких как IBM, Nvidia и другие.

Теперь подразделение по производству чипов Samsung Electronics выиграло контракт на печать новых решений Qualcomm 5G с использованием своей самой передовой технологии изготовления чипов.Snapdragon X60 будет производиться по 5-нм техпроцессу Samsung, что сделает их меньше и энергоэффективнее предыдущего поколения. Qualcomm обещает начать отгрузку образцов X60 клиентам уже в текущем квартале этого года.