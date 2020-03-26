Компания Sony урезала скорость интернета пользователям PlayStation 4

Компания Sony тоже решила урезать скорость загрузки интернета, чтобы уменьшить нагрузку на серверы из-за карантина. Это коснется европейских пользователей игровой приставки Sony PlayStation 4.

Директор компании PlayStation Джим Райан выпустил обращение к игрокам, рассказав в блоге о попытках компании урегулировать использование интернета в период карантина. Чтобы предотвратить падение серверов и их полное отключение.

Ограничение повлияет на скачивание игр и обновлений из PlayStation Network, а вот геймплей в онлайн играх останется стабильным.