Компания Sony урезала скорость интернета пользователям PlayStation 4

2020-03-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Sony PlayStation 4; [27]
Компания Sony тоже решила урезать скорость загрузки интернета, чтобы уменьшить нагрузку на серверы из-за карантина. Это коснется европейских пользователей игровой приставки Sony PlayStation 4.

Директор компании PlayStation Джим Райан выпустил обращение к игрокам, рассказав в блоге о попытках компании урегулировать использование интернета в период карантина. Чтобы предотвратить падение серверов и их полное отключение.

Ограничение повлияет на скачивание игр и обновлений из PlayStation Network, а вот геймплей в онлайн играх останется стабильным.

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