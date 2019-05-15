Компания Teka представила новую линейку встраиваемой техники WISH

Концерн Teka - ведущий производитель техники и сантехники для кухонь и ванных комнат, отмечает 15-летие работы в России. В честь этого знаменательного события, в центре «Экспострой на Нахимовском» прошла презентация встраиваемой техники WISH, в которую входят духовые шкафы, варочные панели и вытяжки, микроволновые печи и компактные приборы. Коллекцию отличает минимальное энергопотребление, простота очистки и дружественность к пользователю.

Чтобы обеспечить производство этой линейки, компания два года инвестировала в опытно-конструкторские разработки десятки миллионов евро, сконцентрировавшись на новой производственной платформе. В результате удалось добиться во многом уникальных характеристик. Новинки отвечают таким трендам, как минимализм и простота форм, смешение нескольких текстур (металл и стекло) и классическая чёрно-белая гамма.

Teka прежде всего делает акцент на встраиваемой бытовой технике, поскольку, по мнению исследователей, восемь из десяти покупателей выбирают встраиваемый духовой шкаф и варочную поверхность вместо отдельно стоящей плиты. Самое же приятное для потребителей то, что техника WISH находится в среднем ценовом диапазоне и доступна большинству покупателей.

Наиболее сильное впечатление производит 90-сантиметровая индукционная варочная поверхность Teka iHob IRF 9480 TFT Tablet. Управление здесь осуществляется с помощью огромного цветного дисплея с диагональю 7 дюймов. Необычная форма в виде фасолины увеличивает пространство для готовки до 30 %. Высокая точность нагрева практически не дает шанса испортить блюдо, ведь обычно люди делают ошибки именно на этапе тепловой обработки. Имеется функция поддержания температуры блюда, ускоренное кипячение, растапливание и варка на слабом огне. Все эти инновации в совокупности позволяют добиться ресторанного качества, не выходя из дома.

Полезный объём духовых шкафов составляет 70 литров, а в комплекте идёт большой глубокий противень, что позволит накормить одним блюдом пару десятков человек. Комплект для готовки на пару Multicook поможет приготовить блюда не только вкусные, но и полезные. Широкий температурный диапазон (от 30 до 270 °С) позволяет самостоятельно готовить сыры, йогурты и тесто. В некоторых моделях предустановлена книга рецептов для автоматического приготовления 50 блюд с помощью нескольких простых шагов, а все управление осуществляется на цветном 5-дюймовом экране. Духовки имеют класс энергопотребления A+, что обеспечивает экономию электроэнергии до 20 %. Система очистки DualClean вместе с легкоочищаемым покрытием Slippery, одним касанием сделает паровую (ежедневную) или пиролитическую (тщательную) очистку внутренней поверхности духовки. Все модели оборудованы автоматическим доводчиком двери.

Микроволновые печи не имеют поворотного стола и покрыты внутри керамическим покрытием, что заметно упрощает процесс очистки. Кофеварка со встроенным капучинатором способна готовить напитки используя как капсулы, так и молотый кофе. Приготовить удивительно полезное и нежное мясо по технологии су-вид поможет компактный вакууматор. Компактные бытовые приборы также встраиваются в кухонные шкафы, не выбиваясь из общего дизайнерского решения кухни. Специальное строение смесителя, смешивает воду с воздухом, что заметно увеличивает ее объем, и, в итоге, сокращает водопотребление более чем на 30 %.

Все 14 производств Teka имеют сертификаты качества ISO 9001 и ISO 14001, подтверждающие, что компания не наносит вреда окружающей среде. Потребители получают не только надежное оборудование, но и хорошую гарантию: 2 года на технику, 5 лет на гранитные мойки и смесители и пожизненную – на мойки из стали.

Автор: Артем Костенко