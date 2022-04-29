Компания TerraMaster представила серверы U4-423 и U8-423

TerraMaster представила серверы хранения данных U4-423 и U8-423. Оба сервера хранения U4-423 с 4 отсеками и U8-423 с 8 отсеками оснащены четырехъядерным процессором Jasper Lake Intel Celeron и двумя интерфейсами 2,5GbE обеспечивающую пропускную способность сети до 5 Гбит/с. Оба также оснащены 4 ГБ памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ.

TerraMaster U4-423 и U8-423 обеспечивают скорость передачи данных до 283 МБ/с и являются идеальным решением для хранения данных для предприятий, которым требуется высокопроизводительное хранилище по очень доступной цене. U4-423 и U8-423 поддерживают широкий выбор типов RAID, включая Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10. Оба сервера хранения также поддерживают большинство файловых служб, включая SMB, AFP, SFTP/FTP, iSCSI, NFS и WebDAV.

Серверы TerraMaster U4-423 и U8-423 доступны по цене 799 долларов и 1099 долларов соответственно.
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