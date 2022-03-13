Комплект объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm f/1.4 оценен в $300

Компания TTartisan выпустила комплект из мануальных объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm f/1.4, который предназначен для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Sony E, Canon M и Fuji X, а также системы MFT. Цена любого комплекта составляет 307 долларов. Модель TTArtisan 17mm f/1.4 характеризуется углом поля зрения 81°, 10-лепестковой диафрагмой f/1,4–f/16, оптической конструкцией из 9 элементов в 8 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 40,5 мм и массой 248 граммов.

TTartisan 35mm f/1.4 оснащается 10-лепестковой диафрагмой, углом поля зрения 45°, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах, минимальным расстоянием фокусировки 28 см, резьбой для светофильтра 39 мм и массой 180 граммов. TTArtisan 50mm f/1,2 характеризуется углом поля зрения 32°, 10-лепестковой диафрагмой f/1,2-16, оптической конструкцией из 7 элементов в 5 группах, минимальной дистанцией фокусировки 50 см, диаметром фильтра 52 мм и массой 336 г. Отдельно стоит упомянуть расцветку "серый титан".
Комментарии и отзывы TTartisan 35mm f/1.4
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