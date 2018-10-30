Компьютер Apple Mac mini получил 64 ГБ оперативной памяти

Как и ожидалось, сегодня компания Apple представила новое поколение компьютера Mac mini, выхода которого ждали на протяжении нескольких лет. Новинка оснащается четырехъядерными или шестиядерными процессорами Intel, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельными накопителями до 2 ТБ, двумя разъемами USB-А, гигабитным Ethernet, четырьмя Thunderbolt 3, разъемом HDMI, разъемом 3,5 мм, поддержкой 10-гигабитного Ethernet, процессором Apple T2 для безопасности данных, а также переработанной системой охлаждения. Также отмечается, что компьютер выполнен из 100% переработанного алюминия и 60% переработанного пластика. Базовая версия обойдется в 68 990 рублей, а вариант с 6-ядерным процессором и SSD объёмом 256 ГБ оценен в 93 990 рублей.