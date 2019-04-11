Концепт Infiniti Qs Inspiration EV sport

Компания Infiniti представила свою концепцию автомобиля Qs Inspiration EV sport, чтобы дать представление о «электрифицированном будущем» компании в соответствии с релизом и намеками на дизайн будущей производственной модели.

Возможно Qs Inspiration как и BMW iNext никогда не попадет на производственные линии, но вместо этого он послужит витриной для будущих планов компании, поскольку она переходит на полностью электрическую и гибридно-электрическую линейку продуктов. Пока мало что известно об Qs Inspiration EV sport, но Infiniti указывает на то, что он будет иметь повышенную посадку и высокопроизводительный электрический привод на все колеса.