Концепт автомобиля Kia HabaNiro

Kia провела пресс-конференцию, продемонстрировав концепт нового электромобиля Kia HabaNiro.

Полноприводный электромобиль Kia HabaNiro будет иметь пробег более 480 км. Салон рассчитан на пять человек, а благодаря дверям-бабочкам будет проще входить и выходить из автомобиля.

Приборная панель действует как сенсорный экран, в то время как ветровое стекло оснащено дисплеем с надбавкой, также в автономном режиме все это превращается в видеоэкран, поэтому вы можете смотреть видео прямо в салоне. Внедорожник использует биометрическое сканирование, чтобы завести автомобиль и настроить ваш личный профиль. Он также будет контролировать ваши жизненно важные органы, чтобы подстроиться под вас.