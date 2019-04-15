Концепт электромобиля Volkswagen ID Roomzz

Автопроизводитель Volkswagen представил концепцию внедорожника ID Roomzz, который выйдет в 2021 году.

По дизайну он похож на меньшую версию Crozz и будет мощнее и тяжелее благодаря своим двойным моторам, но добавленная масса сокращает диапазон поездки до 450 км на одном заряде. В концепции, интерьер разработан с учетом технологий самостоятельного вождения. Концепция ID Roomzz включает в себя автономию 4-го уровня, его сиденья могут как откидываться, так и поворачиваться на 25 градусов внутрь, создавая "атмосферу, похожую на салон самолета". Он оснащен полностью стеклянной панелью и гигантским информационно-развлекательным дисплеем в центре, а интерактивные световые зоны предоставляют информацию всем, кто находится внутри. Помимо основных нововведений, автомобиль включает в себя сдвижные задние двери в стиле минивэнов и экологичный интерьер с возобновляемыми чехлами для сидений "AppleSkin". Volkswagen взяла на себя обязательство запустить готовый Roomzz в Китае.