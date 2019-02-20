Концепт мини автомобиля от компании Citroen

Citroen представила концепт автомобиль Ami One, который многие использовали бы вместо велосипедов и скутеров.

Он представляет собой компактный, полностью электрический городской объект мобильности, который вы бы использовали для коротких проездов по районам в центре города. У двухместного автомобиля будет максимальная скорость всего 45 км/ч. Он будет заводиться спомощью QR-кода на ручке, заменяющий ключ зажигания. В некоторых странах вам даже не понадобятся водительские права, сказала компания Citroen. Внутри салона вы найдете беспроводную зарядку для вашего телефона, 5-дюймовый экран для управления приборами и простой интерфейс с голосовым управлением. Динамик Bluetooth заменит обычную стереосистему.