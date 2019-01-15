Концепт нового автомобиля от Nissan

Дизайнеры Nissan создали концепт автомобиля Intelligent Mobility, заключающего в себе более привлекательный внешний вид с нулевым уровнем выбросов выхлопов в атмосферу.

Эти концепции используют новые возможности для электромобилей, которые больше не нуждаются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Дизайнеры Nissan разработали расширенный графический интерфейс для автомобиля, основанного на многоуровневой комбинации приборов. Электрические трансмиссии и автономные функции дают дизайнерам новые возможности для использования пространства внутри автомобилей.