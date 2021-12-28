Концепты электрических скутеров Yamaha E01 и E02

Японский гигант мотоциклов Yamaha выпустит электрические скутеры E01 и E02 для европейского и азиатского рынка в 2022 году. Оба скутера будут направлены в производство, претерпев необходимую трансформацию по сравнению с концепциями, которые были при первом представлении.

Компания Yamaha впервые представила концепты электросамокатов E01 и E02 в Токийском автосалоне в 2019 году в качестве первых конкретных шагов на пути к использованию экологически чистой энергии. Компания не спешила с разработкой электросамокатов и стала партнером известного производителя электросамокатов Gogoro. Практически не было никаких подробностей о прогрессе Yamaha в разработке E01 и E02 с 2019 года, когда они были объявлены. Это породило слухи о том, что проект возможно был заброшен.

Электросамокат E01 - это скутер класса 125 куб.см, характеристики которого соответствуют нормативным требованиям Европы и Азии для этого класса. Скорее всего, он будет иметь выходную мощность 11 кВт (15 л.с.) и сможет развивать максимальную скорость 90 км / ч. Электроскутер Yamaha E02 меньше, чем E01, и как ожидается, попадет в класс 50cc. Он предлагает сиденья для двоих. Yamaha E02 может иметь съемные батареи, которые увеличивают его диапазон дальности.