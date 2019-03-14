Концептуальный аппарат LG SnowWhite для приготовления мороженого

Компания LG представила концептуальный аппарат для приготовления мороженого в домашних условиях LG SnowWhite.

SnowWhite в основном похож на Keurig, с системой на основе стручка, которая позволяет выбирать основу и вкус для различных замороженных десертов. Это означает, что оно не ограничивается мороженым: вы также можете приготовить мороженое, смузи, йогурт и многое другое.

LG заявляет, что за пять минут вы сможете приготовить мороженое, или любой другой из перечисленных выше десертов. Кроме того, система может самоочищаться и может предлагать как сенсорный экран, так и физический диск для управления своими настройками.

К сожалению, SnowWhite пока является концептом а не рабочей моделью, что разочаровывает, потому что было бы здорово иметь свой аппарат для приготовления мороженого.