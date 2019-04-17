Концептуальный автомобиль Genesis Mint

2019-04-17, Автор - Ganibal; Продукт - Genesis Mint; [105]
Genesis представила представила концепт автомобиля Mint.

Это небольшой двухдверный электромобиль в зеленом цвете. Mint будет иметь пробег около 320 км и будет поддерживать быструю зарядку до 350 кВт. Для городской это вполне нормальные цифры, учитывая то что на каждом шагу будут установлены зарядные станции.

Задняя часть машины интересна тем, что у нее двери багажника открываются не как у обычного хэтчбека, а вверх как у суперкара.

Пока что этот автомобиль является только концептом. Глава бренда Genesis, Манфред Фицджеральд сказал "Mint - принадлежит городу, и мы с гордостью представляем нашу эволюцию идеального городского автомобиля в Нью-Йорке".

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